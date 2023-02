La Nazione scrive: “La Fiorentina è in controllo della partita, ma poi non segna e subisce gol”

Come scrive questa mattina Angelo Giorgetti su La Nazione, non era semplice perdere contro questa Juventus, la Fiorentina ci è riuscita non demeritando. Quindi in un certo senso il rimpianto è doppio e dispiace soprattutto per Castrovilli che aveva trovato un gran gol. Annullato per millimetri come quello di Vlahovic per intervento del Var. Poco da recriminare dunque, anche se ci mancava il «fuorigioco geografico». E non si scappa anche dal giudizio sulla Fiorentina, che è sempre il solito: la squadra sembra in controllo, ma non segna e poi subisce. Perfino noioso ricordare la supremazia nel possesso palla perché poi la Fiorentina concede troppo. E quindi il controllo a cosa serve?