Bonaventura acquista una pagina su La Nazione per salutare un'ultima volta Firenze e i fiorentini

Dopo la decisione di non proseguire più in maglia viola, Bonaventura ha voluta salutare per l'ultima volta i tifosi viola e tutta Firenze

Jack Bonaventura, dopo il mancato rinnovo con la Fiorentina, ha deciso di comprare una pagina del quotidiano fiorentino "La Nazione" per salutare tutti i tifosi viola e tutta la città di Firenze. Per l'esattezza si trova all'ultima pagina del quotidiano, la numero 96 con scritto: "Forte non è chi non cade mai… ma chi cade e poi si rialza. Vado via… ma è solo un arrivederci! Grazie Firenze".

Dopo il saluto via social, con un post sul profilo Instagram del numero 5 gigliato, il trequartista classe 1989 ha voluto "romanticamente" dire non addio ma arrivederci, come da lui scritto, alla città anche in maniera più tradizionale. Un'avventura, quella in maglia viola di Jack, iniziata ormai quasi quattro anni fa, nel settembre del 2020. Da allora, 162 partite, arricchite da 22 gol e 22 assist, in quattro stagioni. Adesso i saluti a scadenza di contratto visto il mancato rinnovo. Vediamo, alla soglia dei 35 anni, quale sarà la prossima esperienza del centrocampista marchigiano.

Non bastano le vacanze extra: Amrabat non vuole più tornare a Firenze, nemmeno per un saluto

https://www.labaroviola.com/non-bastano-le-vacanze-extra-amrabat-a-firenze-non-vuole-piu-tornare-nemmeno-per-un-saluto/259910/