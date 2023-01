Ferrara: “La Fiorentina dello scorso anno è stata indebolita, il centravanti ne è la prova. Ora acquisti”

Questo quello che scrive Benedetto Ferrara su La Nazione il giorno dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Roma:

“Se non sei grande e sei pure masochista finisce che esci dall’Olimpico con zero punti, contro una Roma che non è un granchè ma ha qualche giocatore di qualità. E alla fine basta quello. Su Dodò poco da dire, tante partite in Champions per un doppio giallo da ragazzino dicono che qualcosa non va. Per l’Europa meglio pensare alle coppe, che non saranno roba semplice ma non certo più complicata che risalire da meno 11 in classifica. Per il resto meglio pensare al mercato. Una volta blindati “a parole” Gonzalez e Amrabat forse pensare a qualche acquisto ci starebbe bene. La squadra dell’anno scorso è stata indebolita. Basta pensare al centravanti, un problema serio non preso seriamente dai dirigenti. E questo è inspiegabile”

