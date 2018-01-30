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TMW: in corso l'incontro tra il Sassuolo e Mino Raiola, l'obiettivo è Babacar

Khouma El Babacar è ormai un dichiarato obiettivo di mercato del Sassuolo e la pista che porterebbe l'attaccante senegalese in Emilia ha fortemente preso quota nel corso delle ultime ore. Infatti, sta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2018 17:25
TMW: in corso l'incontro tra il Sassuolo e Mino Raiola, l'obiettivo è Babacar - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
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Khouma El Babacar è ormai un dichiarato obiettivo di mercato del Sassuolo e la pista che porterebbe l'attaccante senegalese in Emilia ha fortemente preso quota nel corso delle ultime ore. Infatti, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, pare che il club di proprietà di Squinzi stia incontrando l'agente del giocatore, ossia Mino Raiola. Il summit, al momento, è ancora in corsa. Seguiranno aggiornamenti.

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