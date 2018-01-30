TMW: in corso l'incontro tra il Sassuolo e Mino Raiola, l'obiettivo è Babacar

Khouma El Babacar è ormai un dichiarato obiettivo di mercato del Sassuolo e la pista che porterebbe l'attaccante senegalese in Emilia ha fortemente preso quota nel corso delle ultime ore. Infatti, sta...

A cura di Redazione Labaroviola 30 gennaio 2018 17:25

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar

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