De Laurentiis: “Raiola prendeva 50 milioni di commissione alle spalle dei club. Voglio contratti di 8 anni”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è presente al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere per l’incontro il ‘Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi’. Il numero uno del club azzurro ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sul tema dei contratti:

“La legge Melandri ci rompe i coglioni da vent’anni. Come si fa a curare i bilanci delle società che sono in perdita? Bisogna fare tabula rasa. Bisogna rapportare tutto al contesto attuale. Perché i contratti devono essere di cinque anni? Perché non posso fare un contratto di otto anni? Dopo i due anni, soprattutto se il calciatore ha cambiato agente e quello ancora non ha guadagnato, quello comincia a rompere le scatole. Così spinge per farlo cedere e prendere le commissioni. C’è stato un procuratore, Mino Raiola, pace all’anima sua che prendeva 25-50 milioni di commissioni sulle spalle dei club, poi ci sono i fallimenti. Avete visto su Netflix quello che ha combinato la Fifa negli ultimi anni? Hanno rubato miliardi e miliardi, loro che stanno in Svizzera, fuori da ogni giurisdizione europea e nessuno li controlla. Io che sono molto rigido vengo contestato, mi si dice che non sono tifoso. Io sono per l’organizzazione. Nell’ultima partita sono stati arrestati molti tifosi, per spaccio di droga. Avete visto i tifosi della Lazio? Io non faccio entrare i fumogeni e poi quelli della Lazio sono entrati ed hanno mandato all’ospedale un bambino”. Lo riporta TMW

