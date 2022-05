Bonaventura a Firenze, l’idea geniale di Raiola che ha fatto le fortune della Fiorentina

“Perchè dovrei cambiare modulo?” Rispose Italiano. “Vorrebbe dire rinunciare a Bonaventura e non vedo perché dovrei fare a meno di un giocatore come lui”. E se oggi Jack a Firenze dice di essere felice, il merito è soprattuto di Raiola. “Perché non prendete Bonaventura?” buttò lì in un colloquio con Pradè. Un’idea geniale. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, CORRIERE FIORENTINO, LUIS ALBERTO NEL MIRINO DELLA FIORENTINA: L’EUROPA SAREBBE UN VANTAGGIO