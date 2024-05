Raiola su Bonaventura: “Parleremo con la Fiorentina e vedremo. Ha tanti club e allenatori che lo vogliono”

Il procuratore Enzo Raiola ha parlato a Radio Sportiva della situazione legata al futuro di Giacomo Bonaventura. Queste le sue parole:

“Spalletti dice che non lo ha chiamato perché lo ha visto con il fiato corto? Nel finale di stagione ha avuto qualche acciacco ma dovuto a situazioni di gioco, fiato corto non so, nonostante la sua età ha tirato la carretta fino all’ultimo, ha appena giocato una finale europea… Ma io non sto certo contestare le scelte di Spalletti che è un allenatore di altisismo livello, so che gli dispiace e che non è facile fare scelte.

Se resta a Firenze? Ci siamo sentiti dopo il mercato invernale ripromettendoci che a fine stagione ci saremmo seduti, manca la gara di recupero poi vedremo come possiamo andare avanti. Di certo non gli mancano le possibilità, ha ancora tanti allenatori e club che me lo chiedono, ma lui a Firenze si trova bene: per la Fiorentina c’è stata brutta perdita di Barone, il club avrà bisogno di riorganizzarsi poi parleremo. Allegri lo stima molto, sembrava di accoppiare padre e figlio per la somiglianza (ride, ndr): il mister a gennaio ha provato a portarlo alla Juve, non è andata ma fa piacere avere questo tipo di apprezzamenti.”

