Spalletti: “Bonaventura? Mi piange il cuore. Ha più qualità di Bellingham, ma è un po’ col fiato tirato”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, ha così commentato l’esclusione di Giacomo Bonaventura dai convocati per Euro2024: “E’ un altro di quelli che mi piange il cuore aver lasciato fuori. Bonaventura ha una qualità incredibile. Però poi devo stare attento anche ai momenti che attraversano i calciatori. Secondo me Bonaventura ha più cose di Bellingham da un punto di vista di qualità e tecnica. Però poi Bellingham l’abbiamo visto per la sua forza e per qualità mentale. Bonaventura le qualità tecniche le ha ma in questo momento l’ho visto un po’ col fiato tirato e ho pensato che da un punto di vista di composizione di squadra e di rosa potevo aver bisogno di altre cose. Però rimane un giocatore nella nostra cerchia”.

