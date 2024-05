Valcareggi punge: “Pradè è responsabile quanto chi ha fatto. Lui, Ferrari e Burdisso devono dimettersi”

Il procuratore e tifoso viola, Furio Valcareggi, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, parlando della finale di Atene e della ripartenza della Fiorentina. Le sue parole:

“Bisogna dire che con il 29 maggio è finita un’era alla Fiorentina: quella di Joe Barone, perché faceva tutto lui. Quelli che adesso hanno l’incarico di rifare la Fiorentina sono quelli che prima non facevano niente e parlo di Pradè. Io sono abituato a giudicare le persone che lavorano in una società una volta che l’esame è stato dato. Le verità stanno venendo fuori tutte. Ora ricominciamo da 0. Firenze è morta, ieri c’era un silenzio tombale. Prima la Fiorentina era Joe Barone e basta, non dava deleghe a nessuno. Quindi tutti i meriti e tutti i demeriti vanno attribuiti a questa persona che drammaticamente non c’è più e vediamo che faranno questi nuovi. Io questo organigramma dirigenziale e tecnico vorrei analizzarlo bene, vorrei sapere che possibilità ci sono in giro e informarsi su chi potrebbe venire a Firenze, perché è una piazza che piace da morire. Pradè è stato un grande direttore sportivo, alla Roma ha fatto bene con Baldini, ma ha fatto e vinto molto, è stato il coccolino di Sensi, ma questo non alterava il suo lavoro. Ma io voglio capire cos’è rimasto di quel Pradè, se lui se la sente, ma il mercato lo farà lui. Poi bisogna capire che potere di convincimento ha lui del presidente e Palladino potrebbe anche venire. Palladino mi piace, è ambizioso, lui e Thiago Motta sono i più ambiti in assoluto”.

Ha poi aggiunto: “Ora rimane parte dello staff di Joe Barone. Io cambierei tutto, anche senza sì e senza no. Bene o male loro, che hanno fatto poco e niente, sono responsabili di aver fatto poco e niente. Quindi ora Daniele Pradè se ne deve andare, l’altro argentino (Burdisso, ndr) anche. Alessandro Ferrari se ne deve andare, perché hanno fatto male tutti, perché erano tutti sorridenti dietro Rocco Commisso, tutti felici quando le cose andavano bene. Hanno accettato tutto e ora loro, con un po’ dignità, devono dire «noi siamo responsabili di questo scatafascio, si va via e auguriamo a chi subentra di fare cose migliori». Pradè è responsabile quanto chi ha fatto, perché doveva impedire di fare, anche se questo costava le dimissioni”.

NICO GONZALEZ E ARTHUR VENERDÌ IN UN NOTO LOCALE NOTTURNO DI FIRENZE. KOUAMÈ ANDATO VIA PRIMA