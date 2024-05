Nico Gonzalez e Arthur venerdì in un noto locale notturno di Firenze. Kouamè andato via prima

La finale di Atene è stata una delusione enorme per tutto il mondo Fiorentina. C’era un popolo intero con il fiato sospeso e alcuni giocatori chiave hanno completato toppato il grande evento. Le grandi prestazioni di Milenkovic, Quarta, Terracciano e Dodò su tutti non sono bastate a far trionfare la Fiorentina. Chi è mancato sono proprio i giocatori più forti, da Bonaventura a Nico Gonzalez, da Belotti a Arthur. I gol mangiati da Bonaventura e Kouamè sono ancora impressi nella mente dei tifosi e non solo. Occasioni mancate che sono costate una finale e un trionfo di cui si aveva grande bisogno.

Qualche giocatore però non ha preparato al meglio la sfida e qualche giorno prima è stato sorpreso a far serata in un noto locale estivo del centro di Firenze, una cena che poi è proseguita in una serata a base di alcool e musica, tutto normale per un ragazzo ma non se sei un calciatore e ti ritrovi a 4 giorni dalla partita più importante della stagione. Chi c’era? Nico Gonzalez, Arthur e Kouamè. Quest’ultimo però ha avuto il buon senso di abbandonare la combriccola dopo la cena, intorno all’una. Per gli altri due la serata è continuata fino alle 3 e mezza.

IL COMUNICATO DELLA CURVA FIESOLE