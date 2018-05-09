Balotelli suggestione viola? La Roma lo sta trattando in segreto ma anche Borussia e Marsiglia lo vogliono

La Roma sta flirtando con Mario Balotelli e ciò non è un segreto. A orchestrare l’operazione, Mino Raiola che con i capitolini e Monchi ha un ottimo rapporto, come dimostrato sia dal rinnovo di Luca P...

A cura di Redazione Labaroviola 09 maggio 2018 17:52

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