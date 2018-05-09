Balotelli suggestione viola? La Roma lo sta trattando in segreto ma anche Borussia e Marsiglia lo vogliono
La Roma sta flirtando con Mario Balotelli e ciò non è un segreto. A orchestrare l’operazione, Mino Raiola che con i capitolini e Monchi ha un ottimo rapporto, come dimostrato sia dal rinnovo di Luca P...
La Roma sta flirtando con Mario Balotelli e ciò non è un segreto. A orchestrare l’operazione, Mino Raiola che con i capitolini e Monchi ha un ottimo rapporto, come dimostrato sia dal rinnovo di Luca Pellegrini che dai possibili trasferimenti di Bonaventura e di Kluivert, entrambi gestiti dal super procuratore. L’entourage del numero 45 del Nizza però sta pensando se accettare il triennale dei giallorossi, anche perché l’attaccante sta ricevendo altre offerte: la prima del Marsiglia di Rudi Garcia, finalista di Europa League, la seconda del Borussia Dortmund. I tedeschi, dopo l’addio di Tuchel, stanno trattando Favre, l’allenatore del Nizza di SuperMario, che avrebbe messo in cima alla lista della spesa proprio l’attaccante italiano.