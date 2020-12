Raiola è sicuro: “Bernardeschi alla Fiorentina era un giocatore fantastico, tornerà quello li”

La Juventus, nella scorsa sessione di mercato, ha deciso di rinforzare e ringiovanire la sua rosa. Per questo motivo i bianconeri hanno deciso di cedere alcuni giocatori per far spazio a giovani di grande talento. Nel corso degli ultimi mesi si è parlato molto anche del futuro di Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero è stato al centro di diverse voci, ma alla fine è rimasto a Torino nonostante fosse reduce da un’annata un po’ complicata. Proprio di Federico Bernardeschi ha parlato a “Tuttosport” il suo agente Mino Raiola: “Fede è da Juve e lo dimostrerà”.

Il giocatore classe ’94 con il nuovo tecnico sembra aver ritrovato la giusta direzione. Bernardeschi, la scorsa stagione sotto la gestione Sarri, ha avuto molte difficoltà e le sue prestazioni erano ben al di sotto delle aspettative. Per questo motivo, in molti avevano pensato anche a una possibile cessione del giocatore toscano. Ma alla fine, la Juventus ha deciso di concedere ancora una chance a Federico Bernardeschi.

Del suo rendimento ha parlato anche il suo agente Mino Raiola: “Il fantastico giocatore ammirato alla Fiorentina non può essere quello dello scorso anno”, ha dichiarato l’agente a Tuttosport. Raiola ha sottolineato come Bernardeschi sappia bene che il suo valore non è quello della passata stagione: “Lo sa lui e lo sanno i bianconeri”. Lo riporta Blastingnews

