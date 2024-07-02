Raiola attacca: "Ci aspettavamo tutt'altro dalla Fiorentina, Bonaventura voleva rimanere a Firenze"

L'agente di Bonaventura non è contento del trattamento riservato dalla Fiorentina al suo assistito, si aspettava il rinnovo

L'agente di Giacomo Bonaventura, Enzo Raiola, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Ci aspettavamo tutt'altro dalla Fiorentina, pensavamo di proseguire ma la direzione tecnica non era convinta. E allora abbiamo deciso di prendere un'altra strada: averlo messo in discussione non è stato rispettoso, Jack avrebbe voluto restare a Firenze. Ora valutiamo tante soluzioni anche fuori dall'Italia. In Serie A ci sono 5-6 club, stiamo lavorando ma con forza c'è anche la MLS A gennaio c'era la Juventus, la Fiorentina rifiutò in modo forte le richieste. Ci abbiamo provato ma Jack è stato riconoscente a quel che gli aveva dato il club Viola"

KEAN SI ALLENA IN VACANZA

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