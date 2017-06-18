Raiola vuole parlare con i giornalisti, ma solo quelli invitati da lui. Divieto per il resto
Caso Donnarumma, il potente procuratore vuole parlare ma solo ai giornalisti chiamati da lui e con colloqui privati
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2017 18:25
Arrivano ulteriori novità a proposito di quello che avverrà oggi a Montecarlo dal potente procuratore Mino Raiola. L’agente di Donnarumma, tra gli altri, non terrà dunque una conferenza stampa canonica, bensì soltanto un’intervista con alcuni media televisivi invitati, e non aperta a tutti. A chiarirlo il tweet del profilo di Vincenzo Raiola.
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