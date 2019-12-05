Chiesa non passerà a Mino Raiola, continuerà ad essere gestito da suo padre

Ieri c'è stato l'incontro tra Enrico Chiesa, papà di Federico il quale è il suo procuratore e Rocco Commisso con l'obiettivo di ripartire da capo con serenità. Chiesa sarà gestito sempre da suo padre,...

A cura di Redazione Labaroviola 05 dicembre 2019 13:17

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