Parla Donnarumma: "Mai detto nè scritto di aver subito violenza morale quando ho firmato il contratto"

Questo il messaggio di Gigio Donnarumma dal suo profilo Instagram sulla vicenda relativa alle presunte violenze morali: "E’ stata una brutta serata e non me l'aspettavo! Non ho mai detto ne scritto di...

Questo il messaggio di Gigio Donnarumma dal suo profilo Instagram sulla vicenda relativa alle presunte violenze morali: "E’ stata una brutta serata e non me l'aspettavo! Non ho mai detto ne scritto di aver subito violenza morale quando ho firmato il contratto. Nonostante tutto guardo avanti e testa alla prossima partita..forza milan!️"

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