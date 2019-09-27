Donnarumma: "Con la Fiorentina mi aspetto una grande gara. Dobbiamo fare noi la partita"

Queste le parole di Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan ai microfoni di Sky Sport: "Contro la Fiorentina mi aspetto una partita di carattere, dobbiamo giocare con aggressività fin dall'inizio e c...

Queste le parole di Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan ai microfoni di Sky Sport: "Contro la Fiorentina mi aspetto una partita di carattere, dobbiamo giocare con aggressività fin dall'inizio e come ieri fare la partita. Mi aspetto una grande gara ed un grande aiuto dai nostri tifosi. Sono sicuro che faremo bene".