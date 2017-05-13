Prima la papera di Donnarumma, poi il gol in netto fuorigioco del Milan. A Bergamo finisce 1 a 1

Con questo pareggio il Milan si porta in classifica un solo punto sopra la Fiorentina

È finita uno a uno la partita tra Atalanta e Milan alla stadio Atleti azzurri d'Italia. Apre nel primo tempo il gol di Conti su papera di Donnarumma, pareggia il Milan quasi a tempo scaduto con Delofeu che però segna in posizione di netto fuorigioco. Con questo risultato il Milan si porta a più uno dalla Fiorentina con 60 punti in classifica, i viola sono a 59.