Palmeri: "Vlahovic come Donnarumma? No, non andrà via a parametro zero"

Palmeri parla di Vlahovic e della sua situazione contrattuale

"E' il libero mercato - ha detto Tancredi Palmeri a TMW Radio -. E' cominciato a diventare un'abitudine perché ci sono squadre che invogliavano in quel senso. In una trattativa, ognuno fa il proprio interesse. Se uno vuole evitare che succeda, fa in modo di non arrivare all'ultimo anno di contratto. Paragoniamo Vlahovic con Kessiè o Donnarumma. Il problema di Vlahovic è che non vuole rinnovare, ma ha ancora un anno e mezzo di contratto e non andrà via come svincolato".

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