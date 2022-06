Un tifoso del Milan insulta Donnarumma che non la prende bene e va da lui. I compagni lo rincuorano

Se il pareggio con l’Inghilterra – 0-0 a Wolverhampton, sabato 11 giugno – fa ben sperare il c.t. Roberto Mancini, il finale è stato amaro per Gigio Donnarumma, uno degli eroi della finale degli Europei, disputata e vinta ai rigori a Wembley l’11 luglio 2021.All’uscita dello stadio, l’ex portiere del Milan (ora al Psg, club con il quale ha vinto la Ligue1), è stato insultato, più di una volta, da uno spettatore, che si era ben nascosto tra i tanti che chiedevano un autografo o di poter scattare una foto con i calciatori. L’uomo, un milanista, gli ha rivolto parole offensive mentre Donnarumma stava raggiungendo il pullman della squadra.

All’ennesimo insulto, Gigio – che stava andando verso il pullman – è tornato indietro, andando a intimare all’uomo di finirla. La discussione è durata lo spazio di qualche secondo, ma sufficiente a convincere il molestatore che fosse meglio finirla lì. Poi, il portiere del Psg si è fermato con gli altri sostenitori della Nazionale, firmando autografi e posando per delle foto ricordo, ma sempre scuro in volto, e anche una volta rientrato verso il pullman si è mostrato turbato. Gigio ha liquidato l’episodio come una sciocchezza ed è stato subito rincuorato dallo staff degli azzurri. Non è la prima volta che accade.

A ottobre, durante la semifinale di Nations League giocata (e persa 2-1 contro la Spagna il 6 ottobre 2021), fu fischiato da alcuni tifosi presenti a San Siro, di fede rossonera. Che ancora non gli avevano perdonato il trasferimento a parametro zero al Psg. In quell’occasione, però, in tanti avevano coperto i fischi con gli applausi. Lo riporta il Corriere della Sera

