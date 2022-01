Fratello Donnarumma: “Piatek sempre il primo ad arrivare all’allenamento. A Firenze farà bene”

“Ricordo bene il periodo trascorso al Milan con Piatek – ha detto Antonio Donnarumma, fratello dell’ex portiere del Milan, ora al Padova a Radio Bruno -, un professionista esemplare, lavora molto ed è anche il primo ad arrivare all’allenamento. Sicuramente la sua è una presenza positiva nello spogliatoio. A fine allenamento io mi fermavo in porta, lui calciava ed io paravo i suoi tiri. Non è riuscito ad esprimersi nel miglior modo, a Firenze può far bene”.

