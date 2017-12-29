Gattuso annuncia: "Domani gioca Gigio Donnarumma". Ecco i convocati del Milan, non c'è Kalinic
“Oggi Gigio si è allenato, penso proprio che giocherà domani contro la Fiorentina”: con queste parole, pronunciate in conferenza stampa, Rino Gattuso ha annunciato che con ogni probabilità domani Gian...
“Oggi Gigio si è allenato, penso proprio che giocherà domani contro la Fiorentina”: con queste parole, pronunciate in conferenza stampa, Rino Gattuso ha annunciato che con ogni probabilità domani Gianluigi Donnarumma giocherà dal primo minuto.
Al termine della rifinitura a Milanello, Rino Gattuso ha diramato l'elenco dei 23 rossoneri convocati per Fiorentina-Milan, 19° giornata di Serie A in programma sabato alle 12.30 allo stadio Franchi di Firenze. Ecco la lista completa:
PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Gabriel
DIFENSORI: Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata
CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Borini, Calhanoglu, Gabbia, Kessie, Locatelli, Montolivo, Zanellato
ATTACCANTI: Cutrone, André Silva, Suso.