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Gattuso annuncia: "Domani gioca Gigio Donnarumma". Ecco i convocati del Milan, non c'è Kalinic

“Oggi Gigio si è allenato, penso proprio che giocherà domani contro la Fiorentina”: con queste parole, pronunciate in conferenza stampa, Rino Gattuso ha annunciato che con ogni probabilità domani Gian...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 dicembre 2017 15:11
Gattuso annuncia: "Domani gioca Gigio Donnarumma". Ecco i convocati del Milan, non c'è Kalinic -
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“Oggi Gigio si è allenato, penso proprio che giocherà domani contro la Fiorentina”: con queste parole, pronunciate in conferenza stampa, Rino Gattuso ha annunciato che con ogni probabilità domani Gianluigi Donnarumma giocherà dal primo minuto.

Al termine della rifinitura a Milanello, Rino Gattuso ha diramato l'elenco dei 23 rossoneri convocati per Fiorentina-Milan, 19° giornata di Serie A in programma sabato alle 12.30 allo stadio Franchi di Firenze. Ecco la lista completa:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Gabriel

DIFENSORI: Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Borini, Calhanoglu, Gabbia, Kessie, Locatelli, Montolivo, Zanellato

ATTACCANTI: Cutrone, André Silva, Suso.

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