Donnarumma: "Grande Italia. Io migliore in campo? No, ma sono felice delle parate. Vincere..."
Dopo il successo contro la Bosnia, che lo ha visto grande protagonista con almeno due interventi super, Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni Rai: "Stasera abbiamo fatto una grande partita. Il...
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 23:46
Dopo il successo contro la Bosnia, che lo ha visto grande protagonista con almeno due interventi super, Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni Rai: "Stasera abbiamo fatto una grande partita. Il record di vittorie? Dico solo che vincere aiuta a vincere. Io migliore in campo? Non è così, ma sono felice per le parate che sono riuscito a fare".