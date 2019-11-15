Donnarumma: "Grande Italia. Io migliore in campo? No, ma sono felice delle parate. Vincere..."

Dopo il successo contro la Bosnia, che lo ha visto grande protagonista con almeno due interventi super, Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni Rai: "Stasera abbiamo fatto una grande partita. Il...

A cura di Redazione Labaroviola 15 novembre 2019 23:46

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