Parla la mamma di Mancini: "Io avrei chiamato Balotelli, Donnarumma sul gol poteva fare di più"

Roberto Mancini è finito sul banco degli imputati dopo la clamorosa eliminazione dell'Italia contro la Macedonia

All'indomani della cocente delusione per la seconda eliminazione consecutiva dell'Italia dai Mondiali di calcio, la signora Marianna Puolo, madre del ct della Nazionale, Roberto Mancini, rivela lo stato d'animo del figlio e "analizza" la sconfitta con la Macedonia:

"Roberto non se lo aspettava e infatti probabilmente è la sua più grande delusione, perché lui ha sempre fatto bene. Poteva andare meglio, ma il calcio è questo, una volta vai bene e una male. Purtroppo errori come quelli di Jorginho sono costati cari, non volgio mettere il dito nella piaga, ma se poi sbagli tre rigori...".

La signora Puolo, poi, si sofferma su dettagli da vera "esperta" entrando nel vivo dello sfortunato match di Palermo: "L'attacco non è stato un granché, io non voglio dare consigli a mio figlio, ma avrei chiamato Balotelli, perché ha grande forza fisica e davanti alla porta non lo ferma nessuno. Anche Donnarumma però avrebbe potuto fare meglio sul loro gol, ma adesso è inutile parlarne. Questo gruppo non ha perso la magia degli Europei, forse ha pesato di più la paura di sbagliare e a fare festa ora sono solo gli inglesi..." Lo riporta il Corriere dello Sport

BERNARDESCHI CHIAMATO DALLA PROCURA DI TORINO

https://www.labaroviola.com/non-lo-chiama-mancini-ma-lo-chiama-la-procura-bernardeschi-nellindagine-sulla-juventus/170134/