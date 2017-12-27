Donnarumma salta l'Inter stasera per infortunio, a rischio anche la partita contro la Fiorentina?
Contrattura con edema infiammatorio dell’adduttore breve della coscia sinistra. Queste le parole del comunicato ufficiale emesso dal Milan sulle condizioni di Gianluigi Donnarumma. Certezze non ce ne...
A cura di Redazione Labaroviola
27 dicembre 2017 17:05
Contrattura con edema infiammatorio dell’adduttore breve della coscia sinistra. Queste le parole del comunicato ufficiale emesso dal Milan sulle condizioni di Gianluigi Donnarumma. Certezze non ce ne sono e il portiere verrà valutato giornalmente, ma potrebbe aver terminato con anticipo il proprio anno solare calcistico. Sembra complicato, infatti, che Gigio possa essere rimesso in piedi entro domenica, quando i rossoneri saranno di scena a Firenze alle 12.30.
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