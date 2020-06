Secondo La Nazione, Dragowski sta portando avanti una specie di record da quella porta inviolata dello scorso 8 marzo, porta inviolata per la settima volta in stagione. Il migliore in Serie A è Donnarumma con 10, ma anche il polacco vuole farsi valere. Una sfida che potrebbe divenire doppia, visto che il Milan ha messo gli occhi sul portiere viola. Il polacco piace a diversi club anche esteri ma con la Fiorentina ha rinnovato un contratto fino al 2023.