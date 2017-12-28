Anche Gigio Donnarumma out per sabato: contro la Fiorentina può giocare il fratello Antonio

Il Milan continua a perdere i pezzi in vista della gara di sabato, al Franchi, contro la Fiorentina (inizio alle 12,30). Dopo Kalinic infatti - secondo quanto riporta il Corsera - anche Gigio Donnarum...

Il Milan continua a perdere i pezzi in vista della gara di sabato, al Franchi, contro la Fiorentina (inizio alle 12,30). Dopo Kalinic infatti - secondo quanto riporta il Corsera - anche Gigio Donnarumma sarà costretto a dare forfait. Più grave del previsto dunque, l'infortunio occorso all'estremo difensore classe '99, già costretto ai box ieri sera, in coppa Italia, nella gara vinta contro l'Inter. Probabile che sia fuori anche Storari: ieri ha giocato il fratello di Gigio, Antonio, che probabilmente dovrà prepararsi ad una maglia da titolare anche in campionato.