La Juventus stravince e “rende un favore”. Autorete Kalinic. L’Europa League...
La Juventus ha vinto per 4-0 la finale della Tim Cup. Le reti sono arrivate tutte nel secondo tempo causa un crollo clamoroso del Milan che dopo il primo gol subito da Benatia è crollato psicologicame...
A cura di Redazione Labaroviola
09 maggio 2018 22:35
La Juventus ha vinto per 4-0 la finale della Tim Cup. Le reti sono arrivate tutte nel secondo tempo causa un crollo clamoroso del Milan che dopo il primo gol subito da Benatia è crollato psicologicamente. Le reti sono state segnate da Benatia, Costa, Benatia di nuovo ed autogol dell'ex viola Kalinic. Gravi errori sul secondo e terzo gol per Donnarumma.
La Fiorentina è sicuramente felice per questo risultato. Basterà arrivare settimi per centrare la qualificazione europea.