La Juventus stravince e “rende un favore”. Autorete Kalinic. L’Europa League...

La Juventus ha vinto per 4-0 la finale della Tim Cup. Le reti sono arrivate tutte nel secondo tempo causa un crollo clamoroso del Milan che dopo il primo gol subito da Benatia è crollato psicologicame...

A cura di Redazione Labaroviola 09 maggio 2018 22:35

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