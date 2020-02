Adil Aouchiche, il nome nuovo in casa Paris Saint-Germain. Centrocampista, classe 2002, aggregato alla Prima Squadra, non sta rinnovando il contratto con i parigini e, per questo motivo, sta trovando meno spazio. Chi sta seguendo la situazione è la Fiorentina, che ci sta provando già da dicembre: nonostante gli arrivi di Amrabat e Duncan, la Viola continua a pensare al francese, ma la strada è dura. Sì, perché il PSG, alla fine, è convinto che Aouchiche rinnoverà…

Calciomercato.com