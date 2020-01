Le sirene francesi suonano ancora per Gaetano Castrovilli. Secondo quanto riferito da Sky, il Paris Saint-Germain resta interessato al giovane centrocampista della Fiorentina. Tre gol e due assist, il talento di Minervino Murgie ha stregato la Serie A in questa prima parte di stagione. E anche Leonardo, in casa PSG, non è rimasto indifferente. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.