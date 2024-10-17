Kean sta bene, finalmente gioca con continuità, non come alla Juve, era successo solo al PSG
Kean sarà pronto per la partita di domenica
Moise Kean, dopo alcuni giorni di terapie e allenamenti a ritmo ridotto, è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà pronto per la partita di domenica. Palladino, tecnico della Fiorentina, ha elogiato Kean, sottolineando quanto la fiducia della società e dello staff sia stata fondamentale per la sua crescita. Kean, in questa stagione, ha finalmente la possibilità di giocare con continuità, cosa che non gli è quasi mai successa in carriera, a eccezione della stagione 2020-21 con il PSG.
Palladino ha inoltre evidenziato i progressi mentali e professionali di Kean, definendolo un esempio per i compagni e un patrimonio per il calcio italiano, ma ha ricordato che è importante mantenere l'atteggiamento giusto per continuare a migliorare. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
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