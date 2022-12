Dal Marocco, il ricchissimo PSG fa un’offerta ridicola da 25 milioni alla Fiorentina per Amrabat

Il famoso media marocchino Al Mountakhab, racconta che il ricchissimo PSG avrebbe fatto un primo passo per Amrabat presentando un’offerta alla Fiorentina. Il club parigino avrebbe inviato una proposta da 25 milioni di euro per tentare di assicurarsi il centrocampista che tanto bene ha fatto ai dettagli. Una proposta che ci permettiamo di dire è decisamente bassa, visto che 25 milioni è la cifra che più o meno ha sborsato la viola al Verona per prenderlo due anni fa e che il Mondiale dovrebbe aver sensibilmente aumentato il valore del giocatore.

