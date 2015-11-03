Labaro Viola

Notizie Amrabat Fiorentina Fiorentina

Dal Marocco, il ricchissimo PSG fa un'offerta ridicola da 25 milioni alla Fiorentina per Amrabat

26 dicembre 2022 18:34

Il retroscena, colpo Amrabat ecco come la Fiorentina ha battuto la concorrenza di Napoli ed Inter

01 febbraio 2020 13:21

Archivio

Esplora l'archivio di Amrabat Fiorentina

Sett. 52
Sett. 5