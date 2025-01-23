Di Marzio: "La Fiorentina considera eccessive le cifre richieste dal PSG per Ndour a titolo definitivo"

Fiorentina distante da Cher Ndour: il PSG chiede cifre troppo alte per una cessione a titolo definitivo

La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista per rinforzare il proprio reparto. Nelle ultime ore, alcuni rumors di mercato avevano accostato Cher Ndour, centrocampista classe 2004 del Paris Saint-Germain attualmente in prestito al Besiktas, alla squadra viola. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la trattativa si sarebbe ora raffreddata, poiché le richieste economiche avanzate dal PSG per una cessione a titolo definitivo non sarebbero state considerate congrue.

Bucchioni attacca: “Kayode non ha più messo piede in campo con l’arrivo di Palladino, inspiegabile”

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