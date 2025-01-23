Bucchioni attacca: "Kayode non ha più messo piede in campo con l'arrivo di Palladino, inspiegabile"

Da Kayode ceduto in Premier League al flop Colpani, il parere di Enzo Bucchioni sul momento della Fiorentina

Enzo Bucchioni, giornalista fiorentino, ha parlato a Radio Bruno del momento attuale della squadra viola e del mercato di gennaio, queste le sue parole:

"La cessione di Kayode è stata davvero sorprendente, soprattutto analizzando la situazione da un punto di vista calcistico. Era uno dei talenti di spicco del settore giovanile, un simbolo del lavoro svolto a Firenze. Dopo essere arrivato a giocare in Serie A con un buon rendimento, essendo già un pilastro dell’Under 21 e prossimo alla convocazione da parte di Spalletti, la sua esclusione improvvisa con l’arrivo del nuovo allenatore è difficile da comprendere. Penso sia una sconfitta per tutti, soprattutto considerando che non parliamo di un calciatore a fine carriera, ma di un classe 2004. Il compito di un allenatore dovrebbe essere quello di valorizzare ogni elemento della rosa, aiutandolo a crescere, anche insegnandogli cose nuove rispetto al passato, ma sempre con l’obiettivo di migliorarlo. In questo caso, invece, è stato fatto sentire superfluo, una situazione inaccettabile per un giovane talento.

Era prevedibile che, prima di fare acquisti, la Fiorentina dovesse cedere qualche giocatore. Già a gennaio era chiaro il modus operandi della società: prima si deve liberare spazio cedendo calciatori non ritenuti utili dall’allenatore, e solo allora si può comprare. Tuttavia, se le uscite non si concretizzano, diventa tutto più complicato. Inoltre, c’è il problema dei prestiti, che oggi non sono più illimitati: la Fiorentina ha già sei giocatori in prestito, e ciò pone ulteriori difficoltà, al di là dell’intenzione di spendere o meno sul mercato. La società ha dichiarato di voler supportare Palladino e il suo staff, ma non è chiaro come tutto ciò possa tradursi in operazioni concrete, soprattutto considerando situazioni come quella di Colpani.

È difficile interpretare alcune scelte di Palladino finora. Ad esempio, potrebbe decidere di schierare nuovamente Colpani titolare contro la Lazio, nonostante il giocatore non sembri essere in un momento brillante, nella speranza di rivedere il calciatore visto a Monza. Credo che il suo problema sia più psicologico che tattico o di adattamento. Per questo, ritengo che un periodo di riposo possa essere utile per lui, evitando ulteriori tensioni dopo i fischi ricevuti domenica. La sua strada è in salita, ma cambiare qualcosa potrebbe aiutarlo a ritrovare fiducia e serenità."

IL PARERE DI CICCIO GRAZIANI SU COLPANI E NON SOLO

https://www.labaroviola.com/graziani-bisogna-cedere-per-comprare-colpani-in-difficolta-forse-meglio-lasciarlo-in-panchina/285980/