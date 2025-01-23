Graziani: "Bisogna cedere per comprare. Colpani? In difficoltà, forse meglio lasciarlo in panchina"

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento attraversato dalla Fiorentina

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"Sul mercato, io l'avevo detto in tempi non sospetti: se non dai via qualcuno non prendono altri giocatori. Non si sobbarcano uno stipendio in più, un contratto in più. Hai esuberi come Ikoné, Biraghi e Kouamé. Se non vanno via gli esuberi, non li prendono, così come altre squadre che sono obbligate a fare mercato. Cessione di Kayode? Se non giochi, non migliori. Con questo Dodo, lui faceva fatica. Mettendolo in un ruolo offensivo, anche in un 4-4-2, avrebbe potuto alternarsi con lui.

A Bologna si parla di un capolavoro dopo aver ottenuto 33 punti, mentre a Firenze con lo stesso punteggio si discute già di esonero per l’allenatore. La Fiorentina, nelle ultime partite, ha sprecato gran parte del vantaggio accumulato fino a un mese e mezzo fa, ma la classifica resta comunque positiva. Ora, però, è fondamentale iniziare a fare punti. A Roma, se dovesse arrivare una sconfitta, è normale che possano scattare delle riflessioni. I viola devono ritrovare le prestazioni che ci si aspetta da loro. Colpani? Se noti che un giocatore sta attraversando un momento difficile, è meglio lasciarlo in panchina e, se necessario, farlo entrare a partita in corso. Se schieri Sottil, Gudmundsson e Kean in un 4-3-2-1, puoi comunque avere copertura difensiva, con Sottil che è in grado di garantire un minimo di ripiegamento"

TMW rivela: “Ngonge non interessa alla Fiorentina, nessun contatto con il Napoli. Pongracic resta”

https://www.labaroviola.com/tmw-rivela-ngonge-non-interessa-alla-fiorentina-nessun-contatto-con-il-napoli-pongracic-resta/285977/