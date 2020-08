Come riportato da Sky Sport, non c’è solo la Fiorentina su Leonardo Parades, regista argentino del Psg. In casa Juventus, per sostituire Khedira nello scacchiere bianconero potrebbe invece essere una vecchia conoscenza della Serie A: Leandro Paredes. Nel 2019 il PSG ha versato nelle casse dello Zenit quasi 50 milioni di euro pur di far suo il centrocampista, ma ora la sua permanenza a Parigi non è scontata. Molto dipenderà dalle strategie del club transalpino che, dopo aver sfiorato la Champions League, potrebbe anche ripartire da un tecnico diverso da Tuchel. Con le giuste condizioni, la trattativa potrebbe prendere corpo.

