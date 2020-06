Il Milan non glielo ha ancora comunicato, ma Lucas Paquetà è sul mercato. A differenza di gennaio, quando una sua cessione sarebbe stata colta con sollievo da parte dei rossoneri, qualora l’allenatore fosse Ralf Rangnick potrebbe anche pensare di dargli un’altra occasione, sapendo che ci sono altri profili tra Biglia, Bonaventura e Kessie, in partenza a centrocampo. ma se dovesse arrivare una proposta intorno ai 25-30 milioni la scelta sarebbe quella di chiudere il rapporto dopo un anno e mezzo di (pochi) alti e (parecchi) bassi.

In prima fila ci sono i viola, come spiegato a inizio mese, ma c’è ancora da convincere il brasiliano che pensa di meritare una sfida di alto livello, come il Paris Saint Germain. Anche perché in inverno c’era stato un abboccamento con la Juventus, nello scambio con Bernardeschi, e prendere una decisione frettolosa non sembra convincerlo fino in fondo. Però in questo momento il PSG non è una pista calda, anche perché i rapporti tra Leonardo e Gazidis sono al minimo storico, ancor più dell’anno scorso.

Anche altre squadre stanno pensando a Paquetà come rinforzo per la prossima estate, ma la situazione è più o meno quella della Fiorentina. Paquetà vuole una big e aspetterà di decidere il proprio futuro più avanti, senza fretta.

Tuttomercatoweb.com