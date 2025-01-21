Corriere dello Sport: “Sondaggio Fiorentina per Ndour, di proprietà del PSG ma in forza al Besiktas”
La Fiorentina non è andata oltre la semplice richiesta di info
A cura di Redazione Labaroviola
21 gennaio 2025 08:27
Cher Ndour, centrocampista classe 2004 di proprietà del PSG ma in forza al Besiktas, già nel giro dell'U21 di Nunziata. La Fiorentina avrebbe fatto un sondaggio ma non andando oltre la semplice richiesta di informazioni. Ad oggi, Ndour conta 12 presenze in Turchia condite da un gol e un assist, 21 gettoni totali. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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