Nazione: “Ndour proposto a Fiorentina e Bologna. Idea interessante non per il presente ma per il futuro”

Il classe 2004 vuole tornare in Italia

Nelle ultime ore si è parlato anche di Cher Ndour , talento scuola Atalanta (protagonista con l'Under 21 azzurra) acquistato dal PSG e girato in prestito al Besiktas. Idea interessante per il futuro, forse meno per il presente. Il classe 2004 punta comunque a tornare in Italia ed è stato proposto anche al Bologna. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/di-marzio-rivela-la-fiorentina-ha-rifiutato-20-milioni-dal-napoli-per-comuzzo-in-estate-altra-offensiva/285622/