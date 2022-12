TMW, il PSG farà un’offerta per Amrabat. Lo vogliono anche Klopp e Conte, parte per 30 milioni

Sofyan Amrabat è uno dei gioielli dell’ultimo Mondiale e certamente uno dei giocatori che ha aumentato maggiormenta la propria valutazione dopo Qatar 2022. Il centrocampista della Fiorentina ha numerose pretendenti. In Premier League ci sono il Tottenham e il Liverpool: Antonio Conte è da tempo un estimatore del nazionale marocchino e già in estate aveva fatto il suo nome a Fabio Paratici. Dall’altra parte c’è Jurgen Klopp, a cui Amrabat piace per caratteristiche e dinamismo: entrambe stanno valutando una proposta già per gennaio.

C’è il PSG del connazionale Hakimi

La Fiorentina vorrebbe blindarlo (ha un contratto fino al 2024 con opzione per i viola per prolungarlo di un anno) ma per una cifra da capogiro, superiore ai 30 milioni, potrebbe vacillare. Così si è inserito anche il Paris Saint-Germain dove gioca il connazionale Achraf Hakimi. Il rapporto tra i due è ottimo, l’esterno ha cercato anche l’endorsment di Kylian Mbappé che nelle questioni parigine ha un peso specifico importante. E il PSG si muove con forza per Amrabat. Lo riporta Tuttomercatoweb

BENITEZ PARLA DI AMRABAT