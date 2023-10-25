Jovic, che disastro. Si fa male prima di entrare in campo: "Goffo infortunio, nel riscaldamento si ferma"

Continua la disastrosa esperienza di Luka Jovic con la maglia del Milan, il centravanti ex Fiorentina si fa male nel riscaldamento

L'attaccante del Milan si è fatto male mentre si stava riscaldando a bordo campo durante PSG-Milan: dopo lo stop è rientrato negli spogliatoi. Goffo infortunio per Luka Jovic nel corso di PSG-Milan. L'attaccante rossonero - non schierato tra i titolari da Stefano Pioli - si è infortunato nel corso del riscaldamento, come riferito da Alessandro Alciato a Prime Video. L'ex Fiorentina, è stato costretto a fermarsi mentre si stava allenando a bordo campo. Uno stop che l'ha costretto ad interrompere le operazioni e a rientrare negli spogliatoi. Una notizia che non è stata positiva per Pioli che, di fatto, si è trovato costretto a rinunciare ad un potenziale cambio offensivo per il segmento finale di partita in Francia.

LA FIORENTINA PROVA IL MODO DI APRIRE IL VIOLA PARK

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