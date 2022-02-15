Audio sballato per Psg-Real, le immagini e l'audio dallo stadio arrivano dopo della telecronaca

Disservizio di Mediaset per la grande partita di Champions League tra Psg e Real Madrid trasmessa in diretta su canale 5

Non una bella figura per Mediaset quella che sta facendo in occasione di Psg-Real Madrid di Champions League, infatti le immagini della partita e l'audio dallo stadio arrivano dopo rispetto alla telecronaca. Un disservizio tecnico che sta creando un disagio evidente per i telespettatori che in questo modo non possono godersi a pieno lo spettacolo di una partita unica e infatti su Twitter questo disservizio è già in tendenza con le proteste di tutti.

JOAQUIN BALLA LA BREAK DANCE

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