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Romano: "La Fiorentina ha fatto offerta per prendere Ndour a titolo definitivo, così fa favore alla Juventus"

Ndour, centrocampista del Psg in prestito al Besiktas può arrivare alla Fiorentina. Così libera un posto al Psg e la Juventus può prendere Muani

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2025 17:31
Romano: "La Fiorentina ha fatto offerta per prendere Ndour a titolo definitivo, così fa favore alla Juventus" -
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La Fiorentina ha presentato un'offerta formale al PSG affinché Cher Ndour si unisca a un trasferimento permanente. C'è anche l'interesse di Bologna, ma la Fiorentina è in testa. La vendita permanente di Ndour consentirà al PSG di completare formalmente il trasferimento del prestito di Kolo Muani alla Juventus perché il Psg deve ridurre il numero di giocatori in prestito all'estero per poter dare l'attaccante alla Juventus. Lo l'esperto di mercato Fabrizio Romano.

FIORENTINA IN PRESSING SU NDOUR, I DETTAGLI DI TMW

https://www.labaroviola.com/tmw-rivela-aumenta-il-pressing-della-fiorentina-su-ndour-di-centrocampista-del-psg-ma-in-prestito-al-besiktas/285855/

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