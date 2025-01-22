TMW rivela: "Aumenta il pressing della Fiorentina su Ndour di centrocampista del Psg ma in prestito al Besiktas"

Ndour, centrocampista italiano classe 2004, potrebbe essere un rinforzo della Fiorentina in questo mercato di gennaio

A caccia di un centrocampista, la Fiorentina potrebbe averlo trovato in Cher Ndour (20 anni). Classe 2004 di proprietà del Paris Saint Germain, ha giocato la prima parte della stagione in prestito al Besiktas, in Turchia. È lui uno dei candidati a liberare lo slot prestiti all'estero per poter permettere il trasferimento alla Juventus di Randal Kolo Muani e in tal senso la Fiorentina potrebbe dare una mano ai bianconeri per completare l'acquisto. Lo scrive TMW

MORENO SARÀ IL DOPO KAYODE?

https://www.labaroviola.com/tmw-svela-la-fiorentina-sta-valutando-moreno-come-sostituto-in-casa-di-kayode/285817/