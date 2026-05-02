Italiano esagerato: "Psg-Bayern è stata come Roma-Bologna di Europa League"

Il tecnico del Bologna paragona il match al derby italiano di Europa League: pressing alto, ritmo feroce e due squadre votate solo ad attaccare

"Psg-Bayern è stata come Roma-Bologna di Europa League (3-4 dts) che l’hanno paragonata a Italia-Germania 4-3 del 1970. Succede quando ci sono 2 squadre che giocano per fare un gol in più dell'avversario schiacciandolo col pressing e cercando di tenere il pallino del gioco". Così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, in conferenza stampa.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it