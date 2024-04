Dietro lo sceicco del PSG spunta la giacca della Fiorentina indossata da un bambino in tribuna a Parigi

Si è giocata ieri a Parigi la sfida tra Psg e Le Havre che poteva dare al club parigino la matematica vittoria del campionato, gara terminata 3-3 e dunque festa rinviata. La curiosità però arriva dalla tribuna, dove in un inquadratura televisiva si vede il patron parigino Al-Khelaïfi e alle sue spalle un bambino che indossa curiosamente una giacca della Fiorentina. Un dettaglio che non è sfuggito a tanti tifosi viola, orgogliosi di vedere i propri colori in mondo visione e in una location inaspettata.

IL RACCONTO DI PASQUALE BRUNO