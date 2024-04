Club Brugge in forma, ne fa 3 al Genk e conquista il primo posto in campionato. Ora c’è la Fiorentina

La Fiorentina affronterà i belgi del Club Brugge in semifinale di Conference League. I nerazzurri sono in forma e lo certifica anche la classifica della Jupiler League, la quale esalta la lotta per il titolo con l’Anderlecht nella fase playoff. Il Bruges è attualmente al primo posto, anche in virtù della vittoria schiacciante ottenuta contro il Genk, battuto in casa propria per 3-0. I marcatori della sfida sono Sabbe, Vetlesen e Igor Thiago (27 gol in questa stagione per l’attaccante brasiliano). A +1 dall’Anderlecht, il Club Brugge si conferma come una squadra in forma e che arriva bene al prossimo impegno europeo contro la Fiorentina.

