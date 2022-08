Nazione rivela: “Il PSG aveva fatto un’offerta a Milenkovic, ritenuta fuori tempo dalle due parti”

Intorno a lui molte altre strade si erano aperte e tutte portavano in Champions, sera la Fiorentina e il procuratore Ramadani hanno ricevuto offerte anche dalla Spagna (Atletico Madrid) e dall’Inghilterra (Tottenham). Con una sorpresa dell’ultimo minuto: si è fatto avanti pesantemente il PSG, con una offerta che è stata ritenuta fuori tempo massimo da entrambe le parti, già in fase di atterraggio sul rinnovo viola. Ma quante tentazioni… In Italia la pista più calda era quella dell’Inter, che però avrebbe dovuto cedere Skriniar per presentarsi con l’offerta giusta (tra i 15 e i 20 milioni) e le carte in regola anche con Milenkovic: importante la possibilità di giocare in una sgrande squadra, ma altrettanto significativo poter ricevere garanzie in una stagione così importante come quella che a novembre sarà interrotta dal mondiale in Qatar. Lo scrive La Nazione.

