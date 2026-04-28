Follia Champions a Parigi: 9 gol, ribaltoni e caos totale, Psg-Bayern è già nella storia

Partita irreale al Parco dei Principi: il Psg vola, il Bayern risorge ma cede 5-4 in una semifinale spettacolare tra errori, VAR e giocate da urlo

Una notte destinata a restare nella memoria della Champions League. Psg e Bayern Monaco danno vita a una semifinale semplicemente fuori controllo, chiusa sul clamoroso 5-4 per i francesi dopo novanta minuti di emozioni continue, gol a raffica e capovolgimenti di fronte senza sosta.

L’avvio è targato Bayern, con Kane che sblocca su rigore dopo appena 17 minuti. I tedeschi sembrano in controllo, ma il Psg reagisce con rabbia e qualità: Kvaratskhelia accende la scintilla, poi Joao Neves completa la rimonta. Il Bayern però non molla e trova il pari con uno splendido Olise, prima che nel recupero Dembélé riporti avanti i parigini dal dischetto.

Nella ripresa la partita diventa pura follia. Kvaratskhelia firma il quarto gol e poco dopo Dembélé trova anche la doppietta, dando l’illusione di una gara chiusa. Ma il Bayern, ferito, reagisce ancora: Upamecano accorcia e Luis Diaz riapre definitivamente i giochi con una giocata da campione.

Il finale è un assedio totale. Il Psg sfiora il colpo del ko, il Bayern colpisce anche un incrocio dei pali con Mayulu e spinge fino all’ultimo secondo, ma non basta. Tra polemiche, interventi del VAR, infortuni e tensione alle stelle, il triplice fischio consegna alla storia una delle semifinali più spettacolari di sempre.